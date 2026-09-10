Un obrero de construcción civil de 50 años fue asesinado a balazos frente a su vivienda, ubicada en la avenida 26 de Mayo, en la asociación Los Claveles de Javier Prado, en el distrito limeño de Ate.

El crimen ocurrió aproximadamente a la 1:00 p.m., cuando la víctima salió de su inmueble después de recibir una llamada telefónica y se dirigió hacia las escaleras de ingreso.

Dos sujetos llegaron en una motocicleta

De acuerdo con el reporte de América Noticias, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal interceptaron al trabajador.

Uno de ellos, que llevaba casco, descendió del vehículo y efectuó varios disparos contra la víctima antes de escapar junto con su acompañante.

El hombre murió en el lugar producto de los impactos de bala. Los atacantes huyeron por las vías cercanas y hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

Cámara de seguridad registró 12 disparos

Una cámara de vigilancia instalada en la zona registró el momento del ataque y permitió contabilizar 12 disparos, según el informe periodístico.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística acudieron posteriormente al lugar, acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes.

Durante la inspección, los especialistas encontraron cinco casquillos de bala percutidos cerca de las escaleras de la vivienda.

Familia pide investigar llamada que recibió la víctima

Los familiares del trabajador solicitaron que las autoridades determinen desde qué número telefónico se realizó la llamada que recibió momentos antes del crimen.

Este elemento podría formar parte de las diligencias destinadas a establecer si la comunicación tuvo alguna relación con la salida de la víctima de su domicilio.

La Policía también analiza las imágenes de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar la motocicleta utilizada por los atacantes y obtener datos que permitan determinar su placa.

Policía investiga el móvil del asesinato

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál habría sido el móvil del homicidio.

Las investigaciones deberán determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y establecer si el asesinato está relacionado con algún hecho previo vinculado a la víctima.

Vecinos de la asociación Los Claveles de Javier Prado expresaron preocupación por la inseguridad en la zona y solicitaron mayor presencia policial.