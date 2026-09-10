Una investigación periodística reveló que algunos candidatos a regidores de la lista de Rosselli Amuruz, quien postula a la alcaldía de Santa María del Mar (Lima) por Avanza País, habrían presentado documentos presuntamente falsos para acreditar su residencia en dicho distrito.

Según el reportaje de Cuarto Poder, los postulantes entregaron contratos de cesión de uso gratuito de inmuebles como parte de la documentación requerida para demostrar domicilio en Santa María del Mar.

Sin embargo, el notario público César Fernando Loayza Bellido negó haber certificado las firmas y aseguró que las certificaciones notariales que aparecen en los documentos cuestionados son falsas.

Entre los contratos observados figuran uno fechado el 17 de noviembre de 2023, suscrito por Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, Roger Alberto Amuruz Dulanto y Diana Cecilia López Sandoval, y otro del 20 de mayo de 2024, firmado por Rosana María Pinto Castillo y Nicolás Marcelo Suárez Pinto Sandoval. El notario señaló que no reconoce las firmas, sellos ni signos consignados en dichos documentos.

Loayza Bellido también cuestionó los comprobantes de pago mencionados en los contratos y afirmó que no existe registro de que los supuestos contratantes hayan sido identificados mediante el sistema biométrico. Además, sostuvo que los números de los comprobantes corresponden a trámites realizados para otras personas.

El caso también alcanza a la propia Amuruz, quien postula a la alcaldía de Santa María del Mar pese a que figura como electora en La Molina. La candidata sostiene que cuenta con domicilio múltiple y que tiene inmuebles registrados en San Borja, Surco y Santa María del Mar.

Asimismo, tres integrantes de su lista de regidores tampoco figuran empadronados en este último distrito.

El reportaje precisó que Joel Santillán, candidato a primer regidor, vota en San Borja, mientras que Diana López Sandoval y Nicolás Suárez Pinto aparecen en el padrón electoral de Surco.

La abogada Silvia Guevara señaló que las autoridades electorales revisan la documentación presentada formalmente, mientras que la verificación de la correspondencia de esos datos con la realidad puede ser materia de investigación.

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