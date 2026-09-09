Agentes de la Policía Nacional intervinieron a un ciudadano ecuatoriano acusado de hurtar celulares a pasajeros del Metropolitano.

La intervención ocurrió el pasado lunes 7 de septiembre en la Estación Angamos, ubicada en el distrito de Miraflores. El sujeto fue detenido luego de que una usuaria lo denunciara por haberle sustraído su celular.

“Al percatarse de lo ocurrido y reclamarle, el intervenido habría arrojado el celular al piso del bus, siendo retenido hasta la llegada de los efectivos policiales”, señaló la PNP a través de un comunicado.

El intervenido fue identificado por la Policía como P. R. E. A. (70), ciudadano ecuatoriano. Según la institución, registra dos intervenciones previas por hurto de celulares, ocurridas en agosto de 2024 y febrero de este año.

Según el comandante PNP Mario Bonilla, el intervenido llevaba consigo papel de aluminio, que presuntamente empleaba para envolver los equipos robados con el objetivo de impedir que fueran rastreados mediante el GPS.

En diálogo con Panamericana Televisión, el jefe policial explicó el modus operandi de este sujeto: “Al momento que la víctima desea hacer la llamada para poder ubicar su teléfono, el teléfono ya no suena. Bloquea el tono de la llamada y también la ubicación”.

Luego de envolver el equipo con papel de aluminio, el sujeto lo colocaba dentro de una media y posteriormente lo escondía en su mochila. Según la Policía, esta había sido acondicionada para ocultar los objetos sustraídos y evitar que fueran visibles a simple vista.

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron en la estación Angamos del… pic.twitter.com/f1shlHcJlm — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 8, 2026