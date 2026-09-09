Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao. Delincuentes armados atacaron a balazos una cúster de la empresa Etmosa en la cuadra 15 de la avenida José Gálvez, en La Perla, dejando al conductor herido.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, la unidad de transporte público se encontraba cerca de un grifo cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Los sujetos efectuaron varios disparos contra el conductor, quien intentó escapar acelerando en retroceso. Sin embargo, durante la maniobra terminó impactando contra un automóvil que permanecía estacionado en la vía pública. Pese a ello, no consiguió ponerse a salvo de los proyectiles.

Tras resultar herido, el conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada. No obstante, fuentes consultadas señalaron que sería de nacionalidad venezolana.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar del ataque y acordonaron la zona para facilitar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los peritos encontraron nueve casquillos de bala en la vía pública.

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque estaría relacionado con las presuntas extorsiones que viene afrontando la empresa de transportes Etmosa. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades a medida que avancen las investigaciones.

Con este nuevo hecho, Etmosa suma tres atentados en menos de un mes. El 14 de agosto, uno de sus conductores recibió impactos de bala en los exteriores del Hospital Sabogal. Posteriormente, el 19 de agosto, otro chofer fue atacado a balazos en los alrededores del mismo establecimiento de salud.