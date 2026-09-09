Un accidente de tránsito generó alarma en La Molina. Una cúster de transporte público protagonizó un aparatoso triple choque en el cruce de las avenidas La Molina y Javier Prado Este.

La emergencia fue reportada minutos antes de la 1:00 a.m. de este miércoles 9 de septiembre y movilizó a tres unidades del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con el registro publicado en la página web de la institución.

Según información preliminar, la cúster de Etsmarsa habría sufrido un desperfecto mecánico que provocó que el conductor perdiera el control y terminara chocando contra otros dos vehículos.

Producto del fuerte impacto, varias vallas de seguridad quedaron esparcidas sobre la pista.

El fuerte impacto dejó a varios pasajeros atrapados dentro de la cúster durante varios minutos, hasta que los bomberos llegaron al lugar para brindarles auxilio.

Una mujer de unos 30 años resultó herida tras el accidente. La víctima, cuya identidad se desconoce, fue llevada de emergencia a un hospital de la ciudad, donde los médicos lograron estabilizarla.

La Comisaría de Santa Felicia quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.