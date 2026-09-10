El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que el martes 8 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 18:20 horas, tomó conocimiento de la fuga de Mayki Cagen Herrera Paredes del hospital Arzobispo Loayza.

El interno cumplía una condena de 18 años por el delito de robo agravado en el establecimiento penitenciario de Lurigancho.

Herrera Paredes había sido hospitalizado desde el lunes 7 de septiembre de 2026 debido a un diagnóstico de hernia abdominal y se encontraba bajo vigilancia de dos agentes de seguridad penitenciaria. Tras conocerse la fuga, el INPE informó del hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las acciones correspondientes.

El organismo penitenciario señaló que los agentes encargados de la custodia fueron intervenidos por la Policía y trasladados a la comisaría del sector, donde se realizan las diligencias e investigaciones. Además, el INPE inició un proceso de investigación bajo el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1617.

Según el comunicado, las pesquisas buscan determinar las circunstancias de la fuga y establecer las responsabilidades administrativas, funcionales o penales que correspondan.

🔴 COMUNICADO



INPE informa sobre fuga de interno en hospital Arzobispo Loayza. pic.twitter.com/ActRpKYdAt — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 10, 2026