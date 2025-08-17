El anuncio de “Luz de Luna 4”, telenovela producida por Del Barrio para América Televisión, el estreno de “Eres mi bien” por Latina, y la permanencia de “Al fondo hay sitio”, representa la prueba palpable de que los contenidos de ficción en señal abierta no se detienen; a pesar de que muchos afirmen que televisión tradicional se encuentra en vías de extinción. La apuesta por series y telenovelas de factura nacional genera industria, que es lo que siempre se exige para lograr un continuidad de producción que representa trabajo para el talento local en toda su diversidad. Pero, además de esa constante en la producción local, también se viene exigiendo que las historias que se proponen empiecen a tomar otros rumbos, se arriesgue poco a poco a contenidos más adultos, una apuesta necesaria en tiempos tan competitivos en la industria audiovisual. Y precisamente “Eres mi sangre”, la telenovela producida por Michelle Alexander que llega al capítulo 100, es la muestra de que los televidentes sí se dejan capturar por una historia que tiene todos los elementos de un thriller policial, además, con actuaciones potentes y una dirección precisa. Partiendo de una historia que tiene todos los elementos de un melodrama clásico -un niño es separado por su madre a la hora de nacer- la telenovela que escribe Abel Enriquez y un equipo de guionistas, decidió apelar al suspenso y el protagonismo de los villanos, para narrar la lucha de una madre por encontrar a su hijo. Jimena Lindo, Rodrigo Sánchez Patiño, Gonzalo Molina, Marisa Minetti y Lilian Nieto, malos en todo su esplendor llevan sobre sus hombros el peso de una trama, que como debe ser también tiene sus historias de amor. “Eres mi sangre”, en sus últimos capítulos, representa para Del Barrio Producciones la oportunidad de apostar por tramas adultas, bien escrita e, intensas, que ha demostrado, además, por su excelente audiencia, que los televidentes no le dan la espalda a este tipo de propuestas. Aunque los presupuestos para producir contenidos para plataformas es abismal y se suele comparar respecto a lo que se cuenta para la señal abierta, siempre con habilidad y un equipo con mucho oficio se puede obtener muy buenos resultados y eso lo demuestra “Eres mi sangre”, que definitivamente es un paso adelante para Del Barrio.