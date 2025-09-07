Con 25,8 millones de seguidores en TikTok, 14,2 millones de suscriptores en YouTube y 13,8 millones de seguidores en Instagram, el influencer y creador de contenidos español, Ibai Llanos, se ha convertido en las últimas semanas en un personaje recurrente en las conversaciones locales. ¿La razón de tanto alboroto? Su mediática convocatoria al Mundial de Desayunos que nos ha enfrentado a Ecuador y Chile, llevando al pan con chicharrón como nuestro plato bandera. La repercusión que generó su propuesta en el Perú ha causado que muchos que no conocían de su trayectoria en las redes, ahora lo identifiquen, sigan sus cuentas y sobre todo se convenzan del poder que pueden alcanzar los llamados influencers en las actuales épocas de plataformas e Inteligencia Artificial.El español de 30 años, que inició su carrera como narrador de la Liga de Videojuegos Profesional y que se calcula tiene una fortuna de 14 millones de dólares, es el ejemplo más claro de qué nivel de popularidad han logrado personajes que están desplazando a los verdaderos ídolos de la música y deporte. ¿Cuál es la razón por la que figuras como Llanos logran construir una identidad exitosa en las redes y plataformas? Pues, en primer lugar, es básico conseguir una auténtica conexión con su audiencia, que será un trabajo sostenido, de a pocos, pero que finalmente generará confianza y lealtad con los seguidores. Tras esa seguridad que proyecten ante sus fieles en redes sociales, se logrará que cualquier convocatoria o recomendación sea recibida de una forma genuina. Hay que anotar que en esta nueva forma de comunicación es vital que el influencer no pretenda acaparar demasiados nichos, deberá elegir uno solo, para a partir de allí generar sus contenidos que deberán ser cada vez más especializados y contundentes. El mercado de influencers es altamente competitivo, por lo que es importante diferenciarse, de lo contrario se le verá como que da más de lo mismo Otro elemento que también pesa en el suceso de los influencers es que los más exitosos suelen crear contenido visual y atractivo que capta la atención de su audiencia. Todo lo antes mencionado es lo que escrupulosamente ha cumplido el español Ibai Llanos para conseguir, desde su lugar de influencer y con su Mundial de los Desayunos, que los habitantes de varias naciones se alboroten por su particular convocatoria.