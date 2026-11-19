La visita del papa León XIV al Perú nos regaló días de emoción, fe y esperanza. Su presencia consiguió congregar multitudes, despertar sentimientos de fraternidad y, por unos momentos, hacernos creer que era posible dejar atrás nuestras diferencias. Sin embargo, terminó la visita y volvimos rápidamente a nuestra realidad: la inseguridad ciudadana, las disputas políticas, la desconfianza en las instituciones y las protestas en algunas regiones del país volvieron a ocupar el escenario nacional. Pareciera que aquella demostración de unidad fue apenas una pausa en medio de nuestras permanentes confrontaciones.

Lo preocupante es que el mensaje del Santo Padre, su permanente llamado a la paz, la solidaridad y la reconciliación entre peruanos, todavía no parece haber calado lo suficiente. Su frase «El Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas» retrata con enorme claridad lo que nos sucede. Vivimos en una sociedad donde con demasiada frecuencia prevalecen los intereses particulares, las ambiciones políticas y los enfrentamientos por encima del bien común.

La visita de León XIV nos dejó una oportunidad para reflexionar y cambiar. Ahora nos corresponde demostrar que aprendimos la lección. Porque para avanzar como nación necesitamos menos confrontación y más solidaridad, menos egoísmo y más compromiso. Necesitamos, en definitiva, convertirnos en ese oasis fraterno que el Papa nos pidió construir.