La bancada de la Cámara de Diputados de Renovación Popular, siguiendo la pataleta de su líder al que le han cerrado el paso en su intento de llegar a la Alcaldía de Lima a través de la “reelección encubierta”, ha presentado una acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, al impedir que aquellos exalcaldes elegidos como primeros regidores puedan convertirse en burgomaestres.

Rafael López Aliaga y los suyos no perdonan que les hayan aguado la fiesta y han salido con todo a pedir la cabeza de Burneo, aunque los especialistas en la materia indican que la acusación no tendría futuro, pues la Constitución es clara al prohibir la reelección de gobernadores y alcaldes, más allá de que “Porky” y otros intentaran sacarle la vuelta a la Carta Magna a través de interpretaciones dudosas que no se podían permitir en cualquier país civilizado.

Sin embargo, más allá de la acusación de la bancada celeste que terminaría en el archivo, Burneo tiene que irse a su casa de todas maneras, hoy mismo, pues su función era la realización de comicios impecables, transparentes y sin dejar espacio a las dudas, algo que no hemos tenido ni en las elecciones generales del primer semestre del presente año, ni en los comicios regionales y ediles de octubre. El señor no debería esperar que lo boten, sino que tendría que dar un paso al costado.

En este mismo espacio saludé la llegaba de Burneo al JNE. Se trataba de un vocal supremo joven, con buenos antecedentes y se suponía que venía a hacernos olvidar el paso por esa entidad de Jorge Luis Salas Arenas. Sin embargo, no hizo su trabajo de fiscalización del trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que llevó al desastre en la distribución del material electoral en algunas zonas de Lima el 12 de abril por lo que, de manera insólita, se tuvo que permitir que la votación se extienda hasta el día siguiente.

Pero lo peor vino en las regionales y municipales, en que jamás se aclaró a los candidatos y especialmente a los votantes, que aquellos alcaldes que postulaban a primeros regidores con la evidente y tramposa intención de convertirse otra vez en alcaldes de manera encubierta, estaban impedidos de hacerlo. Sin duda, de haberlo hecho, en Lima estaríamos frente a otros resultados en las urnas. Esto hace que el señor Burneo sea indefendible. Otro proceso electoral en sus manos sería un verdadero peligro.