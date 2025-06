Javier Cercas ha perfilado al papa Francisco en el libro “El loco de Dios en el fin del mundo” (Random House, 2025), un híbrido que reúne ensayo, testimonio, archivo y una breve entrevista con quien fue el líder espiritual del catolicismo hasta su fallecimiento, durante el lunes 21 de abril, en la Octava de Pascua, un día después de su última aparición en la misa de Domingo de Resurrección. El escritor español aceptó la propuesta del Vaticano de escribir un libro sobre el papa con la única condición de que pueda preguntarle al Sumo Pontífice, en su viaje a Mongolia, si su madre verá a su padre después de morir, porque quiere llevarle esa respuesta a ella, la mujer más creyente que conoce. Lo que le responde Francisco, al final del libro, solo se puede entender en su magnitud después del recorrido que hace el autor como entrevistador anticlerical y ateo. La presencia de Cercas como personaje en esta crónica de 485 páginas se justifica porque es un escéptico, una de las personas que el papa buscaba; es enriquecedor ver las dudas del novelista y presenciar cómo brota la figura de un escritor no creyente firme y, a la vez, intrigado por el misterio de la creencia, por la intuición poética que puede ser la fe. Alguien que compone mundos posibles no puede quedar indiferente ante la religión, en especial si tienes al frente las acciones de un papa que se alejaba de la norma, que buscaba las periferias y que tenía una humildad honda como para colocar a la Iglesia y a él mismo en medio, junto a los que parecen estar alejados de Dios, y no por encima de nadie. Sin embargo, esto no significa que el narrador no aborde los problemas más urgentes y graves de esta institución religiosa, como la pederastia. Tampoco omite los pasajes más controversiales de la vida de Jorge Mario Bergoglio, como su vínculo con la dictadura argentina. Cercas hace un trabajo periodístico para contar estos claroscuros y plantea estas realidades en las entrevistas que tiene con “los soldados de Bergoglio”, figuras cercanas al papa como cardenales y padres, con quienes sostiene conversaciones y debates profundos en el segundo y más extenso capítulo. Si bien la investidura papal es ineludible, este libro nos permite ver la esencia del papa Francisco, lo que en gran parte era: “un hombre normal y corriente”. Ese es el secreto que Cercas dice haber descubierto de Bergoglio, y lo que sintetiza esa revelación es la respuesta que le da sobre la resurrección de la carne y la vida eterna: una fe inmensa.