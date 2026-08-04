La bancada de Juntos por el Perú y en especial el diputado Ernesto Zunini han hecho un tremendo papelón al quedar descolocados tras la agresión y detención de su colega Julián Pérez Mallqui, quien encima del prontuario que ya arrastraba desde antes de las elecciones, el cual incluía un paso por la cárcel, ha sido denunciado por agredir a una mujer en el distrito de San Miguel.

Recordemos que en un primer momento el partido que lidera Roberto Sánchez, a través de su vocero Zunini, casi salió el defensa del entonces detenido diputado. Un poco más y nos cuentan que el legislador era una víctima de agresiones dentro de la comisaría y que no debió ser arrestado.

Días antes, el senador Hugo Ccahuana, trató de minimizar los hechos. Sucedió el jueves en Canal N, mientras Pérez Mallqui estaba bajo arresto.

Recién el domingo, cuando la indignación crecía ante la magnitud de los hechos que eran conocidos desde el jueves, la bancada del partido derrotado en la segunda vuelta electoral, a través de Zunini, ha pedido una “inmediata” investigación, acciones disciplinarias y la suspensión temporal de presunto agresor que ya fue puesto en libertad.

En Juntos por el Perú afirman que están en contra de la violencia, venga de donde venga. Ideal hubiera sido que esa postura tan contundente la tengan desde un principio. Una agresión a una mujer, no admite tibiezas. De eso ya no se regresa, diputado Zunini.