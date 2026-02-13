En momentos en que el país no sale de su indignación por la publicación de imágenes de menores de edad abusadas en las redes sociales de Milagros Jáuregui de Aguayo, congresista y candidata a la reelección por Renovación Popular, a su colega Guido “Puka” Bellido, hoy en Podemos, no se ha ocurrido nada mejor que proponer como reemplazante de José Jerí en la Presidencia de la República a José María Balcázar, de Perú Libre, gran promotor de las relaciones sexuales entre hombres adultos y niñas.

Inicialmente parecía una broma de mal gusto, pero luego se confirmó esta propuesta de Bellido en favor de un personaje realmente impresentable que en algún momento fue puesto al frente de la Comisión de Educación y que antes de eso señaló, muy suelto de huesos, en medio del debate de un proyecto que buscaba impedir el llamado “matrimonio infantil”, que “mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro sicológico de la mujer”.

Pero no es el único antecedente cuestionable del exjuez Balcázar, elegido por el partido del prófugo Vladimir Cerrón junto a Bellido. En Chiclayo, capital de la región a la que representa, es muy conocida la denuncia por robo de dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque. Sin embargo, para “Puka”, este señor cuenta con las credenciales necesarias para llegar a Palacio de Gobierno a fin de lavarle la cara al cargo, tras el triste paso por allí del golpista Pedro Castillo, de la vacada Dina Boluarte y de los escándalos de José Jerí.

Bueno, en verdad no se puede esperar mucho de Bellido, quien en julio del 2021 fue nombrado por Castillo, por imposición de Cerrón, como jefe del peor gabinete ministerial de nuestra historia, tal como lo calificamos en una portada de Correo. En ese equipo “destacaban” el exguerrillero Héctor Béjar, Pedro Francke, Aníbal Torres, Dina Boluarte, Iber Maraví, Roberto Sánchez, Anahí Durand, el prófugo Juan Silva, el recluso Geiner Alvarado y Juan Carrasco, un fiscal que ni había renunciado a su cargo, entre otros.

El elector debería tomar nota de esta “genial” idea de Bellido, pues si se trata de lavarle la cara a la institución presidencial tan venida a menos en los últimos años, esto parece una tomadura de pelo en momentos duros para el país. Qué dirá al respecto José Luna, el candidato presidencial de Podemos, que lleva a “Puka” en su lista de postulantes al Senado. ¿También está de acuerdo con que Balcázar, un promotor de las relaciones sexuales entre hombres adultos y niñas, sea el próximo jefe de Estado en caso de que salga Jerí?