El presidente José María Balcázar se irá a su casa en tres meses y como lo he señalado antes, no tendría sentido echarlo antes, por más que esté haciendo todos los méritos para eso. Sin embargo, en el tiempo que le queda en el poder, puede afectar drásticamente al país debido a su ideología caduca, su ineptitud y las dudas que hay sobre su honestidad, si recordamos la acusación que tiene por llevarse la plata de los afiliados al Colegio de Abogados de Lambayeque.

Por eso, queda tener controlado a este señor hasta el próximo 28 de julio, pues desde su posición, por más transitoria que sea, puede causarle mucho daño al país. Estuvo a punto de hacerlo al tratar de suspender la compra de aviones de combate para la FAP, pese a que todo estaba casi cerrado, todo por una cuestión ideológica. De no haber sido por los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; y de Defensa, Carlos Díaz, a quien siempre habrá que reconocer, todo naufragaba.

De otro lado, lo que viene sucediendo en Petroperú desde que este señor llegó al poder como digno representante del Congreso de la vergüenza que tenemos, es también una muestra de cómo Balcázar hace esfuerzos por afectar al Perú. Ha dado marcha atrás con la propuesta de reestructuración de la quebrada petrolera y no tengo la menos duda de que en los próximos días dará luz verde para garantizar un préstamo de 2 mil millones de dólares que la empresa jamás va a poder pagar.

La última de Balcázar ha sido la grave ofensa a los judios, a los que en parte considera responsables de empujar a la Alemania nazi –que luego exterminó a millones de ellos–, a la Segunda Guerra Mundial, lo que motivó una oportuna reacción de los gobiernos de Israel y Alemania a través de sus embajadas en Lima. Una verdadera vergüenzas internacional de parte de este presidente que se cree muy culto y leído, pero que en verdad mejor debería quedarse callado para no dejar al Perú por las patas de los caballos.

Es importante que en los próximos tres meses, Balcázar tenga el mínimo de participación en el gobierno, y que el Poder Ejecutivo lo manejen el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete, donde hay gente valiosa. Llévenlo a las ceremonias protocolares, sáquenlo a provincias de vez en cuando, que rinda homenajes y entregue condecoraciones, pero que no intervenga en asuntos estratégicos en los que esté en juego la vida de la gente, la economía, la soberanía, las relaciones exteriores y otros temas cruciales. El hombre es un peligro.