Muerte, balas y desesperación marcaron el jueves 11 de junio. Un joven de 19 años perdió la vida tras un ataque armado. Su familia lo recuerda como un deportista y exige justicia tras el crimen de su ser querido.

Muerte violenta

El episodio de violencia criminal se produjo en la avenida Siete, en el distrito de Parcona. Según información preliminar, una pelea entre jóvenes terminó en una balacera que dejó a Alberto Wilson Paredes Murguía, de 19 años, gravemente herido. Durante el enfrentamiento recibió un disparo en el tórax. Testigos auxiliaron al joven tras el ataque y lo trasladaron a un centro de salud.

Tras el ataque criminal, la víctima fue llevada de emergencia al Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud. A pesar de los esfuerzos desplegados por el personal médico, las heridas resultaron mortales. Minutos después de su ingreso se confirmó su fallecimiento. La noticia causó profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos.

Con el pasar de las horas, los familiares rechazaron la hipótesis de un enfrentamiento armado y pidieron una investigación profunda.

“A él lo han asesinado. No ha habido balacera ni nada. A él lo han asesinado”, afirmó la abuela entre lágrimas. Otro pariente indicó que existen versiones contradictorias sobre el caso y reclamó que se revisen las cámaras de seguridad de la zona. “Lo que pedimos es justicia y que se aclare la muerte de mi nieto”, expresó.

La abuela de la víctima aseguró que su nieto no era mototaxista ni tenía antecedentes de conflictos. Señaló que era carpintero y deportista, dedicado principalmente al fútbol. Además, sostuvo que el joven había salido de su vivienda para entrenar cuando ocurrió la tragedia.

Sin embargo, mientras las investigaciones continúan, los familiares de Alberto Wilson Paredes Murguía han cuestionado públicamente la versión inicial que señala que la muerte ocurrió durante una balacera. Desde las afueras de la División de Medicina Legal exigieron la presencia de un fiscal y reclamaron celeridad en las diligencias.

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