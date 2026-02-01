Las plataformas digitales que transmiten contenido se han convertido en tendencia en los últimos tiempos. Según la página especializada wpbegginer, hay más de 4.2 millones de podcasts en todo el mundo, una contundente cifra que nos da un panorama de la cantidad de propuestas que podemos encontrar en el ciberespacio. Ante este escenario, es lógico y comprensible que así como existen muy buenos espacios que difunden conocimiento y entretenimiento inteligente, también hayan otros que simplemente se amparan en el derecho de expresarse y cometen todo tipo de disparates y hasta delitos; y no es una exageración. Hace algunos días, aquí, en nuestro país, un joven streamer llamado Diego André Rodríguez, que forma parte de un podcast de un canal llamado Zodeka, no tuvo empacho en agredir con comentarios racistas a Pol Deportes, el adolescente huancavelicano Cliver Huamán Sánchez. Para descalificar la notoriedad del muchacho en los medios, quien se hizo conocido cuando transmitió la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental, Rodríguez empleó todo su racismo y clasismo para descalificarlo. “Para yo sentir envidia por alguien, necesito lo que esa persona ha estado consiguiendo. Yo no me dedico a lo que se dedica Pol Deportes. No quiero yo. ¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”, dijo Rodríguez, sin darse cuenta que su aparente comentario, era un delito y evidente. Por si no lo sabe, y se lo recordamos, según el código penal: “La persona que cometa discriminación puede ser sancionada con una pena privativa de libertad no menor de dos, ni mayor de tres años, y considerarse también una reparación civil. Existen agravantes como ser un servidor público, realizar el hecho por Internet o mediante actos de violencia física o mental”. En un país multicultural, diverso, rico en tradiciones, que un joven utilice términos que relacione a otro por el lugar en el que nació, pero con evidente carga de menosprecio e insulto, demuestra que no estamos haciendo nada para reafirmar una educación y conciencia sobre la diversidad y la inclusión; que se convierten en elementos importantes para entender qué es ser país. Volvemos a insistir la importancia que tienen actualmente los medios digitales, que nos informan de lo que sucede en cualquier parte del mundo en tiempo real. y ofrecen contenido diverso; pero quienes están detrás de esos micrófonos deben entender que tienen una responsabilidad enorme y no deben creer que viven en una tierra de nadie