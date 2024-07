Si el gobernador de La Libertad, César Acuña, viaja a descansar a Europa y luego sale a China para suscribir un convenio como dueño de una universidad y no en su calidad de funcionario público, tal como ha denunciado el dominical Cuarto Poder, la culpa no solo la tiene este caballero que está a cargo de una región que es un desastre, sino también los ayayeros que tiene como consejeros regionales que son los que con sus votos autorizan la salida del país de quien a su vez es su “líder” político.

Era evidente que el viaje que Acuña hizo a China, para en teoría recibir información sobre tecnología que ayude a la lucha contra la inseguridad en La Libertad, una de las regiones más violentas del país, fue como empresario de la educación, pues estuvo acompañado de uno de sus hijos y de Luis Valdez, que no tiene cargo público alguno, pero sí trabaja en la universidad de su jefe. Aún así, los consejeros dieron luz verde al periplo de quien se hizo célebre por la frase “plata como cancha”.

Recordemos que La Libertad vive desde hace casi década y medio una brutal ola de extorsiones, sicariato y asesinatos jamás vista en la historia de nuestro país, a lo que se suma ahora la violencia que genera en la zona de la sierra el accionar de bandas de mineros ilegales aliados con el narcotráfico, que ha llevado a que empresas mineras formales como Poderosa y Marsa sufran ataques que han costado la vida de trabajadores y millones de soles en pérdidas.

Sin embargo, el gobernador Acuña, con la venia de sus consejeros, ha optado por priorizar sus viajes de descanso y de negocios, algo que no tendría nada de malo si es que por voluntad propia no hubiera postulado a un cargo público que requiere un gran compromiso con los ciudadanos que exigen el trabajo indesmayable de sus autoridades. No olvidemos que en año 2023 la gestión del dueño de la Universidad César Vallejo no invirtió un centavo de su presupuesto en la seguridad de la gente.

Es de esperarse que los ciudadanos tomen nota de las actitudes de este señor que en cada elección sale junto con su familia a hacer campaña para agarrar cualquier cargo, cuando lo único que vemos es que el paso de autoridades de su partido ha sido un desastre. Allí están sus congresistas, uno de ellos preso por violación y otras acusadas de “mochasueldos”, sus gobernadores y alcaldes. Al menos en el norte del país llevan como 20 años en cargos públicos, con los resultados que ya conocemos.