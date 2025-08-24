El próximo 17 de septiembre, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunciará a los nominados a los premios Latin Grammy en sus diversas categorías. No es casualidad entonces, que cantantes y grupos musicales peruanos se encuentren usando sus redes sociales para promocionar sus producciones que postulan a tan importante galardón y que han sido presentadas a la influyente organización musical. “Para su consideración”, es la palabra autorizada para que los artistas puedan informar a los miembros de la Academia del material que deben tomar en cuenta para su respectiva evaluación que podría dar como producto final una nominación. En ese proceso de selección no existe la “prenominación”, palabra mal usada durante muchos años por quienes habían presentado su material a los Latin Grammy, pero eso no significaba nada más que como en todo trámite, que coloquen en tu documento el sello de “recibido”. Quienes sueñan con estos trofeos deben considerar que en los últimos años, la industria musical ha sufrido cambios drásticos en lo que se refiere a difusión, comercialización y producción que no garantiza que todas las propuestas musicales sean escuchadas, aunque se tenga la percepción de que hoy, por las nuevas plataformas digitales todo se tiene al alcance de la mano. Según la página Luminate, en 2024 se subieron aproximadamente 99 mil canciones diarias a plataformas de streaming, lo que nos da un panorama demoledor: la mayoría de esas canciones serán escuchadas por muy pocos y menos llegarán a oídos de los que eligen a los merecedores de premios de la industria. Por eso, hoy tan importante como producir un material de calidad, igual de vital es para un cantante o banda, la estrategia a elegir para difundir sus propuestas, y estas deberán apelar a cuanto medio y plataforma exista; todo suma para tener exposición. Lo que sí se debe festejar en la próxima edición de los Latin Grammy 2025, es que una talentosa cantante e investigadora musical peruana, Susana Baca, recibirá el trofeo a la Excelencia Musical que entrega anualmente la Academia. El trofeo es para : “intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina”. Y vaya que la intérprete de “Negra presuntuosa” ha llevado por el mundo el folclore afroperuano, el arte y la poesía de nuestra música. Palmas para ella.