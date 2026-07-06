El que hasta ayer domingo haya presidentes de la región como Gustavo Petro, de Colombia; y Claudia Sheinbaum, de México, que no han saludado, felicitado y deseado éxitos a Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones del 7 de junio y en su calidad de mandataria electa del Perú, al menos de forma protocolar, habla mucho de las ideas sobre democracia que tienen estos lamentables izquierdistas.

A la triste lista que además integran la dictadora venezolana Delcy Rodríguez y el tirano cubano Miguel Díaz Canel, se suma, como no podía ser de otra manera, en presidente interno del Perú, José María Balcázar, el octogenario comunista que llegó a Palacio de Gobierno por iniciativa de Guido Bellido. Con eso se dijo todo. Sobra cualquier otro comentario al respecto.

Sin duda no perdonan que Roberto Sánchez, su aliado ideológico, haya sido derrotado. Además, los dos primeros de la lista son enemigos declarados del Perú y de la democracia al haberse puesto siempre del lado del golpista Pedro Castillo, a quien quisieran ver libre. Claro, cuando el tirano o el aprendiz de tirano es de izquierda, todo bien con ellos.

Seguro que en las próximas horas no les quedará otra que saludar a Fujimori por su triunfo, pero desde ahora debemos tomar nota de las actitudes de esta gente. Felizmente Petro y Balcázar ya se van. A Sheinbaum le faltan varios años. Y respecto a Rodríguez y Díaz Canel, bueno, no se irán fácilmente. Por algo son dictadores y desprecian abiertamente a la democracia.