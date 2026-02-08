A una semana del triunfo de Bad Bunny en los premios Grammy 2026, reconocimiento musical que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, el mundo se ha dividido entre los que celebran el triunfo del artista puertorriqueño, y quienes lo consideran un total desatino. El trofeo a mejor álbum del año que obtuvo el artista por “Debí tirar más fotos”, ha desatado una polémica nunca antes vista en la historia de los codiciados trofeos, controversia en la que resalta el prejuicio, antes que el análisis; que poco aporta para entender el reconocimiento de la industria al cantante. Que los miembros del Grammy decidan premiar por primera vez en su historia a un álbum interpretado en español, nos debería motivar a acercarnos a la obra del artista, antes de descalificarlo. Y es que, a diez años del inicio de su carrera, que lo convirtió en una figura del trap y el reguetón, Benito Martínez Ocasio decidió dar un giro a su carrera y rendirle tributo, en primer lugar a Puerto Rico, celebrando sus raíces y tradiciones. Pero además, no dejó de identificar los problemas que vive la comunidad latina en Estados Unidos y el mundo. Para que esta propuesta llegara a buen puerto, se rodeó de mucho talento joven y también de experimentados músicos boricuas y eligió ritmos como la salsa, el son cubano, el jíbaro, la plena y el bolero, que han llegado a millones de jóvenes en el mundo, dándole nuevos aires a géneros musicales latinos. Podía haberle salido mal la jugada, pero el portorriqueño se corrió el riesgo, ya con un perfil exitoso en el género urbano, sin embargo, apostó por un homenaje a su identidad y su tierra logrando un resultado que sigue sorprendiendo. El Grammy se lo ha llevado el artista no por su carrera, lo ha conseguido por su más reciente álbum que la Academia reconoce como un trabajo de calidad, pero claro, habrá quien solo diga que no le gusta su forma de cantar o lo considere como un buen producto de marketing. La cereza del pastel es la aparición del boricua en Super Bowl 2026, el evento deportivo más importante en Estados Unidos en el que se decide al campeón de Liga Nacional de Fútbol Americano. La expectativa en el mundo latino no está precisamente en el resultado del encuentro entre Los New England Patriots y los Seattle Seahawks, es lo que representa la presencia de un artista latino en un evento brutalmente mediático. En tiempos de Trump y los excesos del ICE, Bad Bunny y sus canciones también serán la protesta legitima de los latinos en Estados Unidos.