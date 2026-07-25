La vida militar y policial no es un empleo cualquiera: está forjada por el sacrificio y la entrega absoluta. En ese compromiso irrenunciable con la Nación no existen horarios, feriados ni fines de semana. Sin embargo, ese peso no lo carga solo el uniformado, sino también su esposa e hijos, quienes aprenden a convivir diariamente con la incertidumbre, el peligro, las largas ausencias e incluso el daño físico y la pérdida de la existencia.

El 28 de julio celebraremos el día de nuestra independencia y debemos reflexionar que la libertad no solo se consiguió con la proclamación de San Martín, pues a lo largo de nuestra historia hemos contado con innumerables problemas que fueron resueltos con el concurso de hombres y mujeres que integraron e integran las filas de nuestras gloriosas FF.AA. y PNP. La sociedad reconoce semejante esfuerzo y abnegación, compensando a sus veteranos con una pensión, que –por supuesto– no es un regalo: es el justo reconocimiento a décadas de disciplina, misiones de alto riesgo, noches en vela y la permanente disposición de entregar la propia integridad para que millones de compatriotas vivan en paz.

Para algunos puede ser fácil olvidar la extraordinaria acción de nuestros efectivos, quizás por desconocimiento o porque “no se dieron cuenta” que actualmente gozan de los efectos del inobjetable triunfo militar contra el terrorismo y los adversarios de la Patria, así como las acciones que desarrollan en favor del Perú..

Cualquier ingratitud con los defensores del país es una traición a la peruanidad y a las futuras generaciones. Todos los ciudadanos, por tanto, debemos cerrar filas para defender la dignidad institucional y exigir respeto para quienes lo dieron todo por la tierra que los vio nacer, pues un pueblo que desconoce el valor de sus tropas termina debilitando su propia seguridad.