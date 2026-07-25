Edgar Dember Gonzales Polar llegará al Congreso como el diputado más votado de Arequipa. Con 19,814 votos preferenciales, obtuvo una curul por el Partido del Buen Gobierno para el periodo 2026-2031. Aunque será su primera experiencia en el Poder Legislativo, su carrera en la función pública se ha desarrollado durante casi tres décadas, principalmente en gobiernos locales, y hoy también ocupa el cargo de secretario general regional de su partido en Arequipa.

Nacido en la ciudad de Arequipa, es abogado por la Universidad José Carlos Mariátegui. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), obtuvo el bachillerato en Derecho en 2013 y el título profesional en 2014. También registra un bachillerato en Marketing Estratégico obtenido en 2022 y una maestría en Gestión Pública en la Universidad Nacional de San Agustín que figura como no concluida.

TRAYECTORIA

Su trayectoria política comenzó en 1996, cuando fue elegido regidor de José Luis Bustamante y Rivero por la Lista Independiente N.º 25 Somos MM para el periodo 1996-1998. Años después regresó al concejo municipal como regidor entre 2011 y 2014 por el movimiento regional Arequipa Renace. En paralelo, entre 2007 y 2015, se desempeñó como secretario general de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, por lo que durante parte de ese tiempo ejerció simultáneamente un cargo de elección popular y otro de confianza.

Entre 2016 y 2019 trabajó como abogado y asesor de Alcaldía en la Municipalidad Provincial de Arequipa durante la gestión de Alfredo Zegarra. En ese periodo fue citado por la Fiscalía en una investigación por presunto tráfico de terrenos que involucró a exregidores de esa administración. No obstante, no registra sentencia ni procesamiento formal por ese caso.

Su recorrido político también evidencia cambios de militancia. Integró Perú Posible, organización a la que renunció en 2006; posteriormente militó en Arequipa Renace, del que se apartó en 2023, para finalmente asumir la secretaría general regional del Partido del Buen Gobierno, agrupación con la que logró ingresar al Congreso.

Durante la campaña electoral centró sus propuestas en seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Planteó la derogación de las “leyes procrimen”, promovió la denominada “muerte civil” para funcionarios condenados por corrupción y propuso ampliar Beca 18, además de impulsar un seguro social y una pensión para los taxistas.

APORTES

En su declaración jurada de hoja de vida consignó ingresos anuales de S/ 67 mil durante 2024, además de cuatro inmuebles valorizados en S/ 410 mil y dos vehículos por S/ 32 mil. Asimismo, su hoja de vida no registra sanciones en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles ni inscripciones en el REINFO.

La transparencia del financiamiento de su campaña también presenta un punto pendiente. De acuerdo con el Portal Claridad de la ONPE, Gonzales Polar declaró S/ 4,600 en ingresos en el primer informe de financiamiento correspondiente al periodo del 26 de marzo de 2025 al 13 de marzo de 2026.

Sin embargo, no presentó el segundo entregable, cuyo plazo ya venció. Con ello, no existe información pública sobre los ingresos, aportes y gastos correspondientes a la etapa final de su campaña. La ONPE contempla sanciones de hasta 5 UIT por el incumplimiento de esta obligación.

Edgar Dember Gonzales Polar

Estudio Derecho en la Universidad José Carlos Mariátegui. Se desempeñó como regidor en la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero; también fue asesor en la municipalidad de Arequipa. Participó en las últimas elecciones por el partido político El Buen Gobierno.