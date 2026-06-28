En un sistema que crea máquinas electorales antes que partidos institucionalizados, dichas organizaciones deben cumplir un requisito de participación para conservar su inscripción en estas ERM 2026. Obras y el Partido del Buen Gobierno no alcanzaron el número mínimo de candidaturas exigidas, por lo que podrían perder su inscripción el primer día hábil de enero de 2027. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Qué ocurriría con los aproximadamente 69.5 millones de soles que les correspondería por financiamiento público si pierden su personería jurídica?

El Jurado Nacional de Elecciones deberá definir desde cuándo se considera la participación de un partido político. Si esta se entiende desde las elecciones primarias, ambos partidos se salvarían, pues presentaron precandidatos y el propio JNE proclamó a los ganadores, quienes se convirtieron en candidatos. Incluso los reglamentos electorales reconocen al precandidato como sujeto de obligaciones e infracciones.

Si, por el contrario, la participación se computa únicamente desde la inscripción de listas en el sistema “Declara”, ambos partidos perderían su inscripción.Más allá de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, queda claro que la implacable eliminación de partidos continúa generando una permanente zozobra en el sistema político peruano. Sin duda, urge revisar estas reglas si realmente queremos fortalecer la institucionalidad.