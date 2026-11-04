Las lluvias intensas pueden provocar la suspensión de clases, daños en la infraestructura educativa, dificultades de transporte, pérdida de materiales escolares y problemas de acceso a los centros educativos. Estas situaciones generan retrasos en el desarrollo curricular, reducen las horas efectivas de aprendizaje y un riesgo de abandono escolar, principalmente en las zonas más vulnerables.

Los aprendizajes más afectados en los contextos de emergencia son los relacionados con la comprensión lectora, la escritura y las matemáticas, que requieren práctica constante, orientación docente y retroalimentación. También, las habilidades socioemocionales, el trabajo colaborativo y las actividades prácticas. Cuando las interrupciones se prolongan, los estudiantes pueden olvidar conocimientos previos y presentar dificultades para alcanzar los aprendizajes esperados.

El sistema educativo necesita pasar de una respuesta principalmente reactiva a una estrategia preventiva, flexible y adaptada a los riesgos climáticos. Esto implica construir y mantener escuelas seguras, capacitar a docentes y directivos en gestión del riesgo, fortalecer los sistemas de alerta temprana y establecer mecanismos para continuar enseñando cuando las clases presenciales no sean posibles.

El FEN es una oportunidad para el desarrollo de actividades que ayuden a los estudiantes a comprender los riesgos, actuar responsablemente y desarrollar habilidades para enfrentar situaciones difíciles. Los docentes pueden proponer proyectos sobre prevención de inundaciones, cuidado del agua, protección ambiental y elaboración de planes familiares de emergencia.

Es importante recordar que una emergencia no debe idealizarse ni minimizar sus consecuencias; la oportunidad educativa consiste en aprender de la situación y prepararse mejor para el futuro.