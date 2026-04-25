Ahora que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del actual proceso de Elecciones Generales 2026” se abre un nuevo panorama, ya que se empieza a poner fin a la incertidumbre que se mantendrá hasta que se proclame a quienes pasan a segunda vuelta.

Para llegar a este punto, en primer lugar, las entidades que conforman el sistema electoral deben concentrarse en culminar el conteo de votos y en evitar que las irregularidades ocurridas durante la primera vuelta ocurran en el balotaje. Esto es necesario para dar seguridad y recuperar la confianza de aquellos grupos que presentaron los pedidos de nulidad y de comicios complementarios.

Del mismo modo, estos grupos ahora deben esperar el conteo de votos y aceptar los resultados electorales que proclamará el JNE, según su propia previsión, en la quincena de mayo. Es importante que lo ocurrido en primera vuelta no ocurra nuevamente y que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema electoral. El voto es un derecho, pero también una señal de confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Perderla toma un instante; recuperarla exige mucho más. La segunda vuelta es la oportunidad de empezar.