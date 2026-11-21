Paul Auster está vivo en las páginas de “Historias de fantasmas” (Seix Barral, 2026), el conmovedor libro de la escritora Siri Hustvedt, quien rinde un homenaje a la vida y el amor que compartieron durante 43 años. Es un libro demoledor porque Hustvedt abre su corazón para contar su primer año de duelo ante la muerte del novelista de “La invención de la soledad”. Cuenta la dura lucha de Auster con el cáncer, su actitud frente a la sentencia médica y sus últimos actos, como dejar siete hermosas cartas para su nieto, de pocos meses de nacido, que fueron los últimos textos que escribió a mano. La presencia de Auster está en toda la cotidianidad de Siri, como un “fantasma” de lo que ellos también eran juntos, física, emocional e intelectualmente. La prosa sugiere que no hay una contención, un artificio literario que enfríe u ordene el caos de la pérdida. “Siento que todo está fuera de lugar: la casa, la cama y mi cuerpo”, escribe Siri. En ese contexto, el libro nace como un desahogo, como “una necesidad, no una elección”, y abarca desde los detalles más mundanos como el papeleo de la viudez hasta los más profundos, como el fin de una convivencia literaria. La novelista nos abre las puertas de su propia biografía, del romance que superó las cuatro décadas, de las críticas machistas contra su relación y sus obras, de sus posturas políticas frente a personajes como Donald Trump, del entorno literario frívolo, de las formas de escribir de ambos: cómo se leían y se aconsejaban para mejorar sus manuscritos. Le dedica un buen número de páginas a la intimidad en la que habitaban. El amor es admiración, debate constante, mirar el camino con pasión, complicidad y humor. Esa es la imagen que Siri nos muestra de su matrimonio con Paul Auster. También aborda momentos oscuros dentro de la vida del escritor, como las trágicas muertes de su nieta Ruby, a los 10 meses, y de su hijo Daniel. Para contener el dolor, Siri incluye cartas, escritos personales, entradas de su diario personal, miradas sobre la realidad estadounidense, ciencia para abordar la enfermedad y el duelo, la familia como soporte. La muerte no es el centro de este extenso libro, sino la vida de Paul como un maravilloso regalo. En medio de la tristeza de la muerte, lo vivido se impone y lo ilumina todo con más fuerza. “Ahora estoy escribiendo sobre ti, sobre nosotros. Escribo para aferrarme a ti”, dice Siri. Siempre nos quedará la palabra como testimonio de la vida y el amor.