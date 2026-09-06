Sin grandes aspavientos ni shows mediáticos, con esa dosis exacta de discreción y respeto que mostró siempre sobre los escenarios y en su vida personal, fue despedida el miércoles último Edith Barr, fallecida a los 90 años; una de las últimas cantantes de música criolla de una generación que marcó la pauta para quienes vienen detrás. Su partida, no solo significó una irreparable pérdida, también el adiós a una artista que desarrolló su carrera en un ambiente que hoy solo es un recuerdo: aquel de las tradicionales peñas (ella tuvo la suya) los programas de televisión, la radio musical en vivo y los discos producidos por los grandes sellos discográficos. Con Edith Barr, también se fue ese estilo que privilegiaba una excelente interpretación, un repertorio de grandes compositores y esa elegancia al vestir que fue el sello que la distinguió.¿La partida de estos símbolos de la música criolla significa que el género está agonizando? El futuro no es tan negativo, hay muchas voces nuevas que intentan ser esa generación del recambio, sin embargo, para que este esfuerzo tenga mejores resultados es necesario afinar estrategias. En primer lugar, hay que admitir que si bien las canciones que consideramos clásicas deben seguir interpretándose, hay que promover la difusión de nuevos temas; hay muchos compositores jóvenes que trabajan en eso. Tampoco debemos cerrarnos a las nuevas propuestas en las que la fusión de nuestra música con otros géneros refresquen no solo un repertorio, lo principal radica en que sobre todo acercarán a un público joven a los valses, festejos landós, todo suma para mantener la vigencia de la música criolla. Si bien estamos en tiempos de redes y plataformas, vehículos para generar diversos tipos de contenidos, es necesario y hasta vital, que la televisión en señal abierta y las radios musicales, contemplen programas especializados en nuestro acervo. Nadie valora, quiere y protege su música, sus raíces y su identidad, si no conoce de dónde viene y los jóvenes necesitan que se los recuerden con urgencia. La partida de la “Flor Morena de la Canción Criolla”, la cantante de “Limeña”, “La palabra final”, sirva para que quienes realmente quieren a la música criolla la valoren, le den importancia y busquen asegurar su vigencia, que finalmente es tarea de todos.

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