​En el reciente debate electoral, uno de los ejes fue educación, ciencia, tecnología e innovación. Lo que debió ser el momento más estratégico, reveló una carencia alarmante: ningún candidato logró dar el verdadero lugar a la tecnología en el mundo actual. Se habló de inversión, de mejorar escuelas ruinosas, de aumentar sueldos docentes. Todo ello necesario, pero absolutamente insuficiente. El problema es que la innovación ha dejado de estar en manos de los Estados nacionales. Hoy, los grandes centros de investigación y desarrollo ya no son públicos ni universitarios: pertenecen a las grandes corporaciones tecnológicas globales, que concentran datos, talento y capacidad de transformación a una escala inédita. Ignorar esto es hablar de educación en el siglo XX. Ningún candidato mencionó la inteligencia artificial, la automatización, la economía de datos o la transformación del trabajo. Ninguno planteó cómo preparar el capital humano para convivir con estas tecnologías. Ninguno mencionó que el desafío central no es producir tecnología, sino formar seres humanos capaces de comprenderla, utilizarla y gobernarla. La consecuencia es grave: estamos ante una clase política que debate sobre un país que ya no existe. El Perú necesita una redefinición radical del rol del Estado en la era de las máquinas que piensan. No basta con mejorar la infraestructura o aumentar salarios. Es necesario redefinir los contenidos, las metodologías y, sobre todo, los objetivos de la educación. De lo contrario, seguiremos educando peruanos para un país que se quedó cuatro décadas atrás. Educar hoy no es solo transmitir conocimientos. Es formar capacidades críticas, pensamiento autónomo, comprensión tecnológica y ética digital. Los 34 candidatos representan cabalmente la desconexión entre política y transformación tecnológica extrema y sumamente preocupante.