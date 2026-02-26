César Acuña y José Luna se han lanzado a la Presidencia de la República, aunque saben muy bien que no van a ganar, pues son un verdadero desastre como candidatos y como las autoridades que han sido y son. Personifican lo peor de la política peruana de los últimos años, por lo que estoy seguro que su verdadero objetivo no es Palacio de Gobierno, sino obtener una bancada más o menos considerable para rifar los votos de sus congresistas borregos en favor de sus intereses, como lo han hecho en el quinquenio que termina.

En el caso de Acuña, quién podría pensar que va a ser un buen jefe de Estado si la región La Libertad es un desastre, al igual que Trujillo, ciudad de la que fue alcalde dos veces. Ambas se han convertido en el corazón del crimen por mano de extorsionadores y mineros e ilegales, mientras el dueño de APP estaba de vacaciones o licencia en Europa o Dubai. Votar por el famoso “plata como cancha” sería como aspirar a que la criminalidad, la balacera y el bombazo, ganen la guerra a los peruanos.

Lo mismo pasa con Luna, el dueño de ese gran engaño de universidad llamada Telesup, el que tiene que responder ante la justicia por la acusación de haber comprado abogados de medio pelo para infiltrar el putrefacto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin de lograr la inscripción de su partido con el que ahora se lanza a la Presidencia de la República sabiendo que lo va a ganar, porque los ciudadanos conocen quién es este personaje que ahora, de puro oportunista, la pega de izquierdista.

De lograr nuevamente contar con bancadas en el próximo legislativo, Acuña y Luna van a seguir en lo mismo, que es obtener ministerios, leyes o prebendas a cambio de votos en favor del Poder Ejecutivo de turno y de otros intereses dentro del propio Congreso. ¿Cómo creen que APP ha manejado el sector Salud y Transportes y Comunicaciones? ¿Cómo así al dueño de Podemos nadie lo toca a pesar de que tiene abierto un caso desde hace más de cinco años por el que se pide 22 años de prisión en su contra?

Por estos días previos a las elecciones, RPP tiene una sección electoral denominada “El poder en tus manos”, una frase con mucho de verdad. Hoy, luego de todo lo visto en estos últimos años, el votante tiene la oportunidad de jubilar a Acuña y a Luna, a ellos y a todos los legisladores serviles que llevan al Congreso, que solo saben darles la razón y votar en favor de los intereses de sus patrones, tal como lo hicieron para llevar a Palacio de Gobierno a un impresentable como José María Balcázar, a pesar de que el sufragio fue secreto.