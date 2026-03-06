José Luna, el dueño de Podemos Perú y de su desaparecida universidad estafa llamada Telesup, cree que con que haya salido de la cárcel Daniel Urresti, condenado por el salvaje asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos, y presentarlo en conferencia de prensa como el plus ultra de la lucha contra la criminalidad, va a levantar la casi nula intención de voto que él y su agrupación muestran en las encuestadoras serias, que por poco los incluyen en el rubro de “otros”.

Urresti fue ministro del Interior entre junio del 2014 y febrero del 2015, en el gobierno de Ollanta Humala, y que se recuerde, su paso por la cartera fue uno más de los tantos que no ofrecieron resultados contra la violencia callejera que ya venía en aumento. Lo que sí hubo en su gestión fue bastante show con operativos en Los Barracones y San Jacinto, gritos, malcriadeces, uso de gorritos multicolores y nada más. Que digan en Trujillo, por ejemplo, si se hizo algo contra las bandas de extorsionadores que tenían en jaque a la ciudad.

Luego Urresti, general de brigada en retiro del Ejército, se alió con Luna, quien al promocionarlo como un experto en seguridad, que no lo es, lo lanzó a la Presidencia, a la Alcaldía de Lima y al Congreso. Sólo logró ser elegido en el Poder Legislativo en 2020. Más tarde vino la condena de 12 años por el crimen de Bustíos, la cual ha sido anulada por el Tribunal Constitucional por un asunto netamente formal, lo que no borra las evidencias del horrendo crimen contra el periodista.

Luna cree que la gente es tonta como para votar por él por el hecho de usar a Urresti para su campaña y ofrecerlo como ministro del Interior en el supuesto negado de que gane las elecciones. Pero en fin, no se puede esperar mucho del dueño de Telesup, para quien el Ministerio Público viene pidiendo 22 años de cárcel por infiltrar, gracias a su billetera gruesa, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para lograr la inscripción de su partido con el que ahora sueña con ser presidente.

La gente no votará por Podemos por los dudosos antecedentes de su dueño y por su oportunismo al reclutar a comunistas como Raúl Noblecilla, Guido Bellido y la madre de Betssy Chávez, y ofrecer el indulto al golpista Pedro Castillo, un tremendo filosenderista, mientras por otro lado promociona a Urresti casi como un “héroe” y un “perseguido político”. ¿Qué dicen los izquierdistas que se promocionan como “defensores de los derechos humanos”?, ¿todo bien?