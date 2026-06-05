Después de semanas de debates, entrevistas, confrontación de ideas y análisis de propuestas, cada ciudadano está llamado a reflexionar no solo sobre quién ocupará Palacio de Gobierno, sino sobre qué rumbo desea para el país. La elección del 7 de junio no es una más en el calendario democrático; representa una definición sobre el modelo político, económico e institucional que marcará el futuro inmediato del Perú.

Las dos candidaturas que disputan la presidencia representan visiones claramente distintas. Por un lado, la campaña de Roberto Sánchez ha estado acompañada de cuestionamientos respecto a la inconsistencia de sus propuestas y a los cambios introducidos en su plan de gobierno durante la segunda vuelta. Para muchos ciudadanos, estas modificaciones generan dudas sobre cuál sería la verdadera orientación de un eventual gobierno y sobre la capacidad de ofrecer estabilidad en un contexto nacional. El riesgo es evidente.

Por otro lado, Keiko Fujimori afronta su cuarta candidatura presidencial respaldada por un equipo técnico con experiencia en gestión pública y económica. Su campaña ha buscado proyectar una imagen de mayor apertura y aprendizaje respecto de procesos anteriores, enfatizando la necesidad de fortalecer la seguridad, la institucionalidad y la estabilidad democrática.

Frente a ello, los ciudadanos tienen la responsabilidad de evaluar con serenidad quién ofrece mayores garantías de estabilidad, respeto al Estado de derecho y capacidad de gestión.