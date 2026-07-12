“La vida en sí misma no es más que un partido de fútbol”, escribió el escocés Sir Walter Scott, célebre autor de “Ivanhoe”, y no pudo haber encontrado una mejor definición. En la semana final del Mundial de Fútbol 2026, el llamado “deporte rey” reafirma que no existe otra actividad deportiva que logre que el mundo entero se detenga, que por dos horas se dejen los conflictos políticos y hasta los enemigos se reconcilien en un abrazo. El fútbol tiene esa magia que se gesta en una cancha con la lucha de dos equipos, que representan a otros millones que también intentan, se equivocan, ganan, lloran, celebran, pero en la cotidianidad, no en un estadio, sino en el día a día. Es allí donde parte la identificación con esos jugadores que de una manera nos representan, hasta sin importar el color de la camiseta. Hoy, en tiempos de nuevas tecnologías, el fútbol se vive con la misma intensidad, desde la tradicional señal abierta y la radio, pero también en plataformas y redes sociales, estas últimas por su alcance, han convertido en verdaderos héroes a equipos y jugadores que se destacan por su amor al deporte. Virales con las mejores jugadas, las más emocionadas celebraciones y el llanto de los que se quedaron en el camino, han ampliado el alcance del Mundial de Fútbol y de sobre todo de sus competidores. Gracias a las nuevas plataformas, además de resaltar la habilidad de esos nombres que generan millones y llevan sobre sus hombros la categoría de estrellas, lo que también ha logrado trascender son la historias de esos jugadores que han tenido que vencer todos los obstáculos para llegar al mejor escenario del mundo para el fútbol. Esa es la cereza del pastel de la competencia, ser testigo de que la gloria no es solo para unos privilegiados, que cada cuatro años se puede acceder desde cualquier rincón del mundo a esa fiesta, en la que los poderosos y los humildes se enfrentan de igual a igual con la misma mística. Está intacto el convencimiento de que las canchas de un mundial pueden albergar a cualquier joven que con mucha dedicación, trabajo, disciplina, logrará su sueño tras aprovechar las oportunidades que llegan una vez en la vida. El próximo domingo 19 de julio de 2026, con el partido 104 de la competencia, se definirá al campeón del Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium en East Rutherforden en New Jersey. El mundo se alista para este gran fin de fiesta.