Los expertos en relaciones internacionales, política internacional, política exterior, diplomacia, derecho internacional, negocios internacionales, etc., -ninguna ciencia o disciplina aquí referidas significa lo mismo que la otras pero están intensamente vinculadas-, deben mirar la situación mundial prescindiendo de la geopolítica. En efecto, en sus análisis el factor geográfico debe asumirse como clave pues siempre será influenciado o determinado por el poder, que puede ser político, económico, militar, cultural, ambiental, virtual, etc. Por esa razón, el momento actual que vive la humanidad, impactada por la pandemia del Covid-19, que sigue imponiéndose con más contagiados (21 millones) y más muertos (Cerca de 775 mil), está dominado por la esperada vacuna, que se ha convertido en el bien más preciado por la población mundial (somos más de 7,770 millones de habitantes), superando circunstancialmente al oro o al petróleo. Los países poderosos han asegurado contarla pues los grandes laboratorios que están a punto de certificar la vacuna, son auspiciados por sus gobiernos nacionales, y los países en desarrollo o periféricos, como el Perú, deben multiplicar sus estrategias de vinculación para obtenerla. Mientras nuestra vida nacional o interna está fundada en las relaciones amicales de sus miembros, en el ámbito internacional, la eficacia de los relacionamientos de los Estados y de otros actores, dependerá mucho del tamaño de sus intereses. De allí que los encargados de estrechar los vínculos con los responsables de la toma de decisiones sobre la producción y la distribución de la vacuna, pues son nuestros diplomáticos -se encuentran en las embajadas, organizaciones internacionales y consulados, del Perú en el mundo-, los que constituyen la primera línea de nuestro relacionamiento internacional. Por esa razón, dichas vinculaciones deben ser diversas, multilateralizando la acción externa para asegurar la vacuna, lo que llamo la geopolítica de la vacuna. No debemos confiarnos en un solo frente porque podríamos quedarnos en el aire. Estamos avisados.