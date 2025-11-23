El pasado martes 18 de noviembre, con su cuarto y último concierto ofrecido en el Estadio Nacional de Lima, Shakira logró posicionarse como la única cantante que ha conseguido la hazaña de llenar el coloso de José Díaz durante cuatro noches, con 180 mil asistentes que llegaron para escucharla y disfrutar de su espectáculo. En el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran”, la cantautora colombiana emprendió este año un tour por América Latina y algunas ciudades de Estados Unidos que incluyó a nuestro país con una parada obligada, debido a la popularidad que ostenta desde hace tres décadas. Y es precisamente, esa vigencia en una industria cada vez más competitiva, que la artista consiguió que su público incluyera a seguidores de distintas generaciones. Shakira, que en sus primeros discos apostó por un pop latino, con sonidos rockeros y baladas de amor que quedaron como himnos, supo que para poder mantenerse acorde con los nuevos tiempos debía subirse al carro de la tendencia. Una jugada maestra que hizo que la cantante y compositora se uniera a los ídolos del género urbano para poder así seguir generando éxitos. Para esos fans que añoran el estilo de la intérprete de sus inicios, deberían admitir que si ella no se hubiera involucrado con los ritmos de moda, ahora estaríamos viendo a una artista viviendo de la nostalgia y de un repertorio que suena a pasado. En sus recitales vistos este 2025 sucede todo lo contrario, la cantante nacida en Barranquilla, desgrana un repertorio de clásicos, intercalando con esos hits de los últimos años que la han mantenido en las listas de éxitos. Y es precisamente el tema, BZRP Music Sessions #53, ese que tiene el coro que dice: “las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”, con el que ella cierra sus espectáculos reafirmando su apuesta por seguir hablando en presente. Una propuesta de vigencia que también explotó su vida personal y que le dio inspiración a varios temas en los que menciona su separación de Gerard Piqué y de cómo asumió esa crisis sentimental; que aún sirve de motivación a mujeres que se encuentran pasando lo mismo que ella. A 30 años del lanzamiento de “Pies descalzos”, el álbum que la convirtió en ídolo, Shakira, alista su gira europea para 2026, prepara nuevos temas para seguir en el candelero, pero sobre todo sabe que es la artista latina más exitosa del momento y ese título no se lo dejará arrebatar.