Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha pedido reducir la velocidad con la que avanzan los modelos más poderosos de inteligencia artificial. No propone paralizar la investigación, pide acompasarla mediante evaluadores independientes, estándares comunes entre las empresas y coordinación internacional. La advertencia merece atención porque viene del interior de la industria. Sin embargo, su planteamiento contiene una contradicción. Amodei habla en nombre de la humanidad, pero sostiene que cualquier desaceleración debe preservar la ventaja estadounidense y reclama mayores restricciones tecnológicas contra China. La seguridad universal aparece así subordinada a una estrategia nacional. Donald Trump rechaza los frenos y afirma que quien gane la carrera de la IA dominará el futuro. China denuncia una maniobra para contener su ascenso, pero tampoco acepta límites que reduzcan su capacidad competitiva. Las Naciones Unidas han colocado el debate en su verdadero terreno. Ninguna empresa ni potencia puede decidir por sí sola qué riesgos debe soportar el mundo. La comparación con la energía nuclear es pertinente. Ella amplifica la fuerza física; la IA industrializa capacidades cognitivas y decisorias. Son tecnologías distintas, pero ambas exigen inspecciones, umbrales de seguridad, responsabilidades y líneas rojas. América Latina no debe escoger entre la desregulación estadounidense y el control estatal chino. Necesita un no alineamiento tecnopolítico activo, basado en regulación democrática, propiedad de los datos y soberanía digital popular. El problema no es que la IA avance, es que avance más rápido que el derecho y que la capacidad de la humanidad para gobernarla.