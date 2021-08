Hay innovaciones que se producen a manera de una carrera de relevos, es decir, se inician con las propuestas y experiencias de un innovador lo cual sirve de estímulo a otros que parten del anterior para agregarle valor y validez, y así sucesivamente. Eso requiere que haya todos estos actores con deseos de innovar ejerciendo sinergia entre sí. Eso no puede ser sustituido por la producción de un Ministerio de Educación centralizado y autoritario.

Otras innovaciones se producen a manera de una carrera de maratón, en el que un grupo trabaja duro durante un largo período de tiempo hasta producir una innovación. Eso no puede ser sustituido por la producción de un Ministerio de Educación centralizado y autoritario que necesita y aspira a soluciones inmediatas para apagar incendios o contentar a los electores. Además, no tiene tiempo para esperar el largo plazo porque al año siguiente probablemente estará a cargo del ministerio otro equipo.

Finalmente hay otras innovaciones que surgen de una danza entre las diversas disciplinas y sectores, que al interactuar entre ellos van produciendo un conocimiento que sería impensable para un ministerio sectorizado que además usualmente está desconectado de lo que hacen los otros sectores. (Innovation Is Not a Linear Race, It’s a Dance Between Discovery and Use, 17/08/2021, Issues.org)

Para dar un salto cualitativo en la calidad de la educación peruana, una de las mejores opciones es desmontar la excesiva reglamentación educacional y dotar de autonomía a los colegios, para que utilicen todas sus energías creativas al servicio de toda la comunidad.