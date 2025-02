“Emilia Pérez”, cinta dirigida por el francés Jacques Audiard, premio del Jurado en el Festival de Cannes 2024 y nominada al Oscar en 13 categorías, se ha convertido, al margen de sus virtudes o carencias artísticas, (depende del color del cristal con que se mire ) en un motivo de polémica por su actriz protagónica, Karla Sofía Gascón, que ha tenido que cerrar sus redes sociales por los ataques recibidos en los últimos días. ¿Pero quién es esta artista de origen español y por qué le están dando duro? Karla, antes Carlos Gascón, nació en Madrid hace 52 años, donde desarrolló una carrera en televisión y cine que le dio cierta exposición en la industria del entretenimiento en su país. Hace dos décadas decidió radicar en México para tentar mejor suerte para su carrera y allí logró papeles en telenovelas, series y sobre todo una película, “Nosotros, los Nobles”, éxito en taquilla que lo ubicó como un actor con cierto reconocimiento. Pero, a los 45 años, decide su transición de hombre a mujer, decisión que cuenta en un libro autobiográfico titulado “Karsia” y que no dejó de sorprender a sus seguidores. Pues, hasta allí la historia sorprendente de un actor, que merece respeto y que hoy como Karla, le ha merecido reconocimiento internacional por su papel en “Emilia Pérez”, una cinta, cuyos elementos de guion tiene mucho en común con lo que ha vivido la actriz en la vida real. Pero bueno, tras la repercusión de la película, Gascón empezó a enfrentar los comentarios que descalificaban su nuevo género y sobre todo su talento. En medio de estos desencuentros mediáticos, la artista nunca imaginó que aparecerían en redes sociales antiguos comentarios que escribía en la red social ex Twitter, con evidentes contenido racistas, clasistas y sobre todo homofóbicos, mensajes de lo que ahora se queja Gascón y que no considera justos . Tras cerrar su red social por los comentarios en su contra, cada vez más gruesos, la hoy actriz ha pedido disculpas por aquellos mensajes que considera que fueron difundidos en una etapa distinta de su vida y que hoy rechaza. La nominada al Oscar es un ejemplo de que en tiempos de redes, plataformas y exposición, hay que tratar de ser consecuente con tu visión de la vida, para que no te recuerden que de lo que antes te burlabas, o le restabas importancia, hoy exiges que se respete. Dicen que la Academia, por esos comentarios del pasado, le podrían quitar la nominación al Oscar. Veremos.