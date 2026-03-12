Totalmente comprensible la indignación del asegurado, ese trabajador o extrabajador que ha aportado 20, 30 o 40 años a la seguridad social para que al final lo traten como un paquete cada vez que va a pedir una cita médica o requiere una intervención quirúrgica, y todo porque Essalud, la institución pública que debe velar por su bienestar y el de su familia, está tomada por una gavilla de sinvergüenzas que la han convertido en su botín mientras del otro lado de la reja la gente se está muriendo.

Hace pocos días el programa de Beto Ortiz ha puesto luces sobre el manejo de la institución a cargo del ahora renunciante Segundo Mego Acho, hombre cuestionadísimo nombrado por Dina Boluarte y mantenido por José Jerí, quien ha abierto las puertas a gente cerca a Alianza para el Progreso (APP) y a la familia del dueño del partido, César Acuña, el que también manejó el Ministerio de Salud a través de César Vásquez, hoy candidato al Congreso por su partido.

Recordemos que entre las jóvenes señaladas por ingresar a trabajar irregularmente en el Estado durante la administración de Jerí, había una que fue colocada en Essalud, donde parece que al fondo siempre hay sitio para los envarados y los que llegan con una llamada o un tarjetazo de alguien “de peso”. ¿Por eso el breve mandatario no sacó del cargo a Mego Acho? De otro lado, ¿qué hay sobre la denuncia del regalo de puestos de trabajo a parientes de la modelo Brunella Horna, esposa de Richard Acuña?

Lo que están haciendo en Essalud es inhumano y hasta linda con lo criminal, pues la institución donde no hay medicinas en las farmacias, conseguir una cita es un milagro y tener fecha para una intervención quirúrgica es una hazaña, la están manejando con los pies al poner al frente a incapaces y sinvergüenzas que permiten el ingreso de los “recomendados”, mientras el asegurado y su familia prenden velas para que sus males no empeoren o tienen que ir a pagarle a un particular con plata de su bolsillo.

Mego Acho ha presentado su renuncia, pero no tengo la menor esperanza de que las cosas cambien en Essalud en lo que queda de este gobierno contaminado por las repartijas. Para la próxima semana el gobierno de José Balcázar necesita los votos de APP para la confianza al gabinete, así que imagino que algún ahijado de los Acuña debe estar alistando su ingreso para que todo siga igual, para que asegurado enfermo y hasta moridundo sea la última rueda del coche.