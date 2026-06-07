La telenovela, ese popular género televisivo cuya esencia es el melodrama en su máxima expresión; ficción televisiva en el que el amor, la maldad, los desencuentros, secretos familiares y romances imposibles son elementos imprescindibles, también ha sufrido cambios importantes en tiempos de streaming vs. señal abierta. Por ejemplo, atrás han quedado aquellas historias que podían durar casi un año, dependiendo del éxito de la producción, hoy debido a la tendencia que marcan las plataformas no pasan más de 60 capítulos en su gran mayoría, y sobre todo se están moviendo en terrenos que buscan mantener su vigencia. Si bien, una historia de amor será siempre el centro de la propuesta televisiva, se han ido agregando otros elementos para estar acorde con los nuevos tiempos dejando de lado algunos estereotipos y roles más parecidos a los cuentos de hadas. Hoy, para lograr un mayor alcance, es vital usar TikTok e Instagram para subir reels en los que se presentan las escenas más cruciales de la telenovela, apuesta especialmente dirigida para quienes solo tienen tiempo de seguir la trama por las redes sociales. También, en 2026 es una rutina frecuente buscar en YouTube o en las plataformas de la televisora los episodios de la historia que se pueden revisar en el momento que se desee; eso de esperar la hora de emisión de tu programa favorito ya no es algo imprescindible en el consumo de contenidos. Y ya que hablamos de novedades, es una tendencia, especialmente en redes, la emisión de las llamadas “frutinovelas”, que gracias a la Inteligencia Artificial presentan historias de uno o dos minutos en los que los protagonistas; frutas y verduras con cuerpos humanos, viven historias que captan la atención de un público que no necesita de mucho tiempo para saciar ese deseo de disfrutar de un melodrama. En el Perú, la telenovela goza de muy buena salud, América Televisión y Del Barrio Producciones presentan una nueva versión del clásico brasileño “Señora del Destino”, gracias a una importante alianza con Globo. Por su parte, Latina sigue apostando por la ficción y tiene al aire “Valentina Valiente”, que acaba de integrar a su elenco a Milett Figueroa para seguir aumentando el interés a la trama. Larga vida a un género televisivo que sigue reinventándose.