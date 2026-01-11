El panorama televisivo local empieza a reacomodarse ante el próximo proceso electoral, que exigirá una programación especial en la que se consideren espacios en los que, además de los respectivos análisis de coyuntura, deberán desfilar los candidatos a presidente, senadores y diputados en busca de una tribuna para difundir sus propuestas. Considerando, que más de treinta partidos están inscritos para los comicios 2026, seremos testigos en los próximos meses de un desfile interminable en televisión de postulantes que prometerán el oro y el moro. Empezando con las novedades respecto a programas especializados, desde mañana tendremos por Willax uno de los retornos más sonados y esperados, el de Beto Ortiz que desde mañana estará al frente de “Beto a saber” a la 8:55 p.m. Tras su participación en “El valor de la verdad”, Ortiz regresa con sus intensas entrevistas a personajes de la política. También se anuncia a Christian Hudtwalcker en el canal de los Wong, que dejó Latina para emprender otros retos en su ahora nueva casa en la que reaparecerá el lunes 19. En Panamericana también hay novedades, una de las más sonadas es la presencia de Phillip Butters en esa televisora con su espacio de entrevistas “Combutters”, que también estrena temporada mañana a las diez de la noche y competirá media hora con Beto Ortiz. Hace algunos días se presentó a Francisco “Pancho” de Piérola como el nuevo conductor de “Buenos días Perú”, quien asumirá la conducción del matutino desde este lunes 12, acompañando a Claudia Chiroque en esta etapa. En América, esta noche, después de “Cuarto Poder” con la conducción de Omar Mariluz, se estrena “Frente a Frente” que será conducido por Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez Rodrich, según afirman los periodistas, ellos analizarán la coyuntura electoral “sin censura”. ATV tampoco se queda atrás y anuncia para el próximo 18 de enero, a las nueve de la noche, “Fuego Cruzado Electoral”, con Mavila Huerta, que propone encuentros entre diversos candidatos que pondrán sobre la mesa sus diversas promesas electorales. Latina Televisión, por su parte, decidió que regrese su noticiero Latina Noticias Central, en la temporada electoral con Mónica Delta y Pedro Tenorio. También anuncia “Peru decide 2026”, programa que ofrecerá una cobertura electoral completa. Como verán, las novedades llegaron a la señal abierta.