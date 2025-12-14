Todos los fines de año la industria televisiva local se alborota, empieza a mover sus fichas, convoca talentos ajenos, descarta otros, alista contenidos nuevos; necesarias apuestas que ponen sobre la mesa para garantizar una buena salud para el año que viene. Pero esta vez, la competencia exige mayores esfuerzos, la televisión tradicional debe enfrentar a esa avalancha de propuestas audiovisuales que se vienen ofreciendo en redes y plataformas que, aunque se quiera mirar por encima del hombro, deben ser tomadas en cuenta. Es así que, para el próximo año, la noticia más sonada en lo que se refiere a jales televisivos es la presencia de Gisela Valcárcel en Panamericana, canal que no pasa precisamente por su mejor momento, pero apuesta, con un nuevo dueño y directivos, a darle aires frescos. La conductora, no solo llega como figura al 5, también viene con proyectos que se generarán en su GV Producciones, entre los que se incluirían desde programas de entretenimiento hasta ficción. Por su parte, América Multimedia, la televisora número uno en audiencia, no solo proyecta crecer con sus contenidos para señal abierta, con la misma fuerza alista propuestas para desarrollar en todas sus plataformas. Entre lo más esperado: María Pía Copello y el programa estelar que conducirá todos los sábados, dejando su puesto en “Mande quien mande” a Rebeca Escribens. Las exitosas novelas de Del Barrio continúan en la programación del 4 y siguen siendo líderes frente a la competenecia. Ya que hablamos de rivales, Latina es quien anuncia la mayor cantidad de novedades en su programación. “Yo Soy” tendrá temporada 2026, y anuncia sus “Grandes Batallas”. José Peláez, conducirá el formato internacional “Me Caigo de Risa”, mientras que se anuncia también “Valentina Valiente”, telenovela nacional protagonizada por Mayra Goñi. El canal que menos novedades proyecta para 2026 es ATV, ante la salida de Jorge Benavides a Panamericana, las dos únicas figuras del canal son Magaly Medina y Andrea Llosa, quienes esperan culminar negociaciones para el nuevo año, que además de movido para la industria, será un año electoral que exigirá ofrecer programas especializados en las pantallas locales.