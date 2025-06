El anuncio, hace algunos meses, de la llegada a Latina de Eric Jurgensen, ex gerente general de América Televisión, fue una noticia que remeció el ambiente televisivo; no solo por lo que representa el pase de un profesional de amplia experiencia de una importante televisora a otra, sino por lo que esa decisión generaría en lo que respecta a la competencia en contenidos y programación. Y bueno, como se esperaba, el directivo del canal de Jesús María reveló lo que preparan para este 2025 y parte del próximo año, y en lo que se refiere a producciones de ficción se anunció la realización de dos telenovelas: “Eres mi bien” y “ Valentina Valiente”, que serán producidas por Miguel Zuloaga, responsable de las tres temporadas de “Ven, baila quinceañera”. La intención es desligarse de las historias que adaptaron de la televisión chilena como “Papá en apuros”, “Pituca sin lucas” y recientemente “Pobre Novio” y retomar guiones con sabor local al estilo “Al fondo hay sitio”. La primera de las telenovelas, que protagonizarán Paul Martin y Mónica Sánchez, tendrá mucha cumbia y canciones originales de Estanis Mogollón. La segunda historia, que estelarizará Mayra Goñi, tendrá guiños de la mexicana “María la del Barrio” y le caerá como anillo al dedo a la actriz y cantante. El regreso de “Yo Soy”, uno de los formatos más exitosos de Latina, también forma parte de la apuesta del canal, que además no suelta sus contenidos relacionados a la cocina con “¿Cuál es tu pedido?”. Este 25 de junio se estrena “Ponte en la Cola”, un espacio de información del mundo del entretenimiento que conducirán Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Pero, uno de los misterios, aún no develados, es el jale de Gisela Valcárcel a Latina, que está generando mil y una especulaciones. Para aumentar la expectativa y los comentarios al respecto, la conductora anuncia para este miércoles 11 un “en vivo” desde su cuenta en Instagram con Eric Jurgensen. El encuentro virtual podría incluir alguna oficialización de la alianza GV Producciones y Latina, y sobre todo el retorno de Gisela a la conducción de sus programas sabatinos. A Valcárcel, también se le ha visto reunida con el flamante productor de Latina, Miguel Zuloaga, el responsable de los contenidos de ficción. Demasiado acercamiento de la artista y empresaria con gente cercana al canal para que sea solo por buena amistad. A esperar las novedades.