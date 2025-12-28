“Gracias a cada uno de ustedes, estuvimos aquí 14 años, me parece increíble. Son pocos los programas que duran tantos años en la televisión peruana y eso es por ustedes”, dijo Andrea Llosa el pasado domingo al despedir “Nunca Más” de la programación de ATV, dejando sorprendidos a los seguidores del espacio dominical. Como si esto no fuera suficiente, pocos días después, América Televisión a través de sus redes sociales difundió un mensaje en el que comunicaba la salida del aire de “Cinescape”: “¡Último programa! Hace 25 años un sueño se hizo realidad, lo que hasta entonces parecía imposible se logró: acercar el cine a casa como nunca antes se había hecho. ‘Cinescape’ se despide de la televisión con un muy especial programa”, se escuchaba en la promoción de la edición de despedida. En el negocio de la televisión, es usual que los programas cumplan ciclos por diversos factores: baja de audiencia, falta de publicidad, contenido desgastado y hasta desacuerdos en los contratos de figuras televisivas; pero en estos tiempos de cambios en la industria, hay nuevas variables que van a condicionar la permanencia de los programas de señal abierta. Las plataformas de televisión en streaming definitivamente han superado a la televisión por cable y variado la forma de consumo de los suscriptores de la señal abierta tradicional.

Hoy, los contenidos exigen un constante cambio, un ritmo ágil, una factura técnica acorde con lo que exige el consumidor y sobre todo una constante renovación. Los programas, que antes podían durar años en la parrilla televisiva, hoy no resisten tanta permanencia, por esa ansiedad de ver contenidos novedosos en plataformas y redes sociales. Pero, vayamos al talento local que despiden sus propuestas televisivas. Andrea Llosa, la periodista y conductora seguirá con su talk show de lunes a viernes que la mantendrá vigente en ATV, mientras que Bruno Pinasco ya adelantó en su despedida que su “Cinescape” seguirá ahora por su canal en YouTube, que tiene 690 mil suscriptores.

Valgan verdades, Pinasco y su equipo, hace ya algunos años identificaron el potencial que tenía esta plataforma y ofrecían contenido exclusivo para sus seguidores; ahora todo su material se podrá ver por allí. Definitivamente estamos en un tiempo de constantes cambios que se debe afrontar con renovadas estrategias y mucho talento creativo.