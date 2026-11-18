En medio de lo alborotados que hemos estado los peruanos por la visita del papa León XIV, ha pasado algo desapercibida la noticia de que el exministro de Pedro Castillo, el abogado Juan Carrasco Millones, ha sido condenado a dos años y siete meses de prisión suspendida por presentar información falsa ante el Ministerio Público, donde se desempeñaba como fiscal, para asumir la cartera del Interior de ese primer gabinete nefasto que encabezó Guido Bellido, el que en este diario calificamos como el peor de la historia del Perú.

Este señor aceptó ser ministro cuando ni siquiera se había dado el trabajo de presentar y ver aceptada su renuncia al Ministerio Público. Un fiscal en funciones no puede ser al mismo tiempo miembro del Poder Ejecutivo. Una vez juramentado, presentó papeles con fechas que no correspondían. Todo mal. Por eso, el Poder Judicial ha condenado a este señor que era una especie de “José Domingo Pérez de Chiclayo”, pues sus investigaciones hicieron mucho ruido mediático, pero terminaron en nada o casi nada.

La condena de que ha sido objeto Carrasco es una muestra del tipo de gente que llevó el golpista Castillo a su gobierno putrefacto que acabó en un golpe de Estado en medio de escándalos de corrupción y, al mismo tiempo, ilustra la calidad de fiscales que hemos tenido en ese Ministerio Público donde ídolos de barro como este señor, Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Marita Barreto y otros a los que les encanta liberar delincuentes, han hecho un inmenso daño a una institución que tendría que ser reformada desde su raíz.

Irónico que Carrasco haya acabado con esta condena en su afán por ser ministro, pues en el cargo apenas duró dos meses y una semana. El 6 de octubre de 2021 fue revelado por un personaje más cuestionado, Luis Barranzuela, el que al mes tuvo que ser echado en medio del gran escándalo circense de la fiesta que armó en su casa por el Día de la Canción Criolla en plena pandemia. Luego el exfiscal fue colocado como titular de Defensa, de donde fue sacado cuando estaba hospitalizado por COVID-19. Encima lo trataron como una zapatilla vieja.

Para esos criticones que dicen que el gobierno actual es un desastre, y que además tienen el desparpajo de afirmarlo tras haber sido parte o defensores del gobierno del Castillo, ahí tienen una pequeña muestra de lo que fue ese régimen y de la “importancia” que daba al Ministerio del Interior, donde puso a un personaje que ni siquiera podía ocupar el cargo, y más tarde lo reemplazó por un caballero que tenía como gran mérito el haber sido abogado de Vladimir Cerrón, el dueño del partido de gobierno. Siempre es bueno hacer memoria.