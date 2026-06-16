Si el presidente José María Balcázar ha decidido aplazar por dos días su viaje al Vaticano debido a la tensa situación que vive el país tras la segunda vuelta electoral, se entendería que las autoridades advierten que los derrotados en los comicios del domingo pasado podrían salir a las calles a manifestarse de forma violenta contra los resultados que van dando como ganadora a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Estos compatriotas estarán siempre en todo su derecho a manifestarse pacíficamente por las vías permitidas, pero no con violencia, pues atacar la propiedad pública y privada, o arrojar piedras o palos a los efectivos de la Policía Nacional, implica cruzar la línea de la legalidad y entrar al terreno del delito que tendría que ser sancionado de acuerdo a nuestro Código Penal.

Eso lo deben saber los que salen a las calles, como también los azuzadores de las redes sociales, muchos de los cuales, incluso desde otros países, invocan a la gente a salir y a actuar con violencia, mientras ellos contemplan y aplauden. Allí están los que dicen que “arderán las calles” y que al mismo tiempo incentivan al vandalismo, la agresión y la destrucción de la ciudad.

Eso de decir que “salimos en forma pacífica, pero hubo infiltrados que atacaron a la policía e hicieron desmanes”, ya parece una tomadura de pelo, un viejo cuento para tratar de salvar responsabilidades. Si quieren salir y llamar a las marchas, muy bien, pero asuman la responsabilidad ante la ley, como corresponde.