El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, advirtió que la nueva administración que asume el gobierno central desde el 28 de julio recibirá unas finanzas públicas en desorden, con obligaciones de gastos para las que no tiene recursos.

Frente a ese situación, según dijo a RPP, deberá replantear rápidamente sus prioridades de gasto y una primera medida será evaluar la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes de alto impacto fiscal

Señaló que el gobierno entrante también deberá revisar sus promesas incluidas en el plan de gobierno, tendrá que priorizar el presupuesto porque simplemente no existe espacio fiscal.

Obligaciones

Segura refirió que el Gobierno encontrará obligaciones que atender y para las cuales carece de financiamiento.

Dijo que el crédito suplementario de S/ 9,695 millones, el mayor de la historia y equivale a casi un punto del PBI, busca cubrir parte de los compromisos aprobados en los últimos meses, pero es insuficiente, se necesitan muchos recursos.

Explicó que el desembalse financiero ha sido generado por la aprobación de numerosas leyes que incrementan el gasto público sin establecer fuentes de financiamiento.

El economista señaló que varias de esas normas están vigentes y constituyen obligaciones que el Estado debe cumplir, pese a que no fueron incorporadas a tiempo en el presupuesto.

Entre ellas están el pago de CTS y gratificaciones a los trabajadores que están bajo el régimen de Contratación Administrativo de Servicios (CAS), cuyo costo supera los S/ 3,000 millones anuales y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene presupuesto para pagar.

En ese sentido, cabe recordar que el MEF planteó a la Comisión de Presupuesto del Congreso hacer el pago gradual de los beneficios a los trabajadores CAS porque el fisco no tiene recursos, pero fue rechazado.

Segura también alertó que el Estado necesitará generar recursos para atender a El Niño porque el crédito suplementario no prevé partidas significativas para enfrentarlo.