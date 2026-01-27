Uno de los personajes más oscuros de nuestra política actual es sin duda José Luna Gálvez, quien nuevamente ha salido a pedir del voto de los peruanos, ya sea para ser el próximo presidente o integrante del Congreso, todo a pesar de sus antecedentes que han llevado a que el Ministerio Público tenga vigente un pedido de 22 años de prisión por graves irregularidades en la inscripción de su partido, con el que quiso convertir en jefe de Estado y alcalde de Lima a un condenado por asesinato como Daniel Urresti.

Lamentablemente, el caso de Luna Gálvez en el sistema de justicia no ha avanzado ni para atrás ni para adelante. Son cargos gravísimos y hace tiempo han tenido que ser esclarecidos. Es más, en los comicios del 2021 el actual congresista ya estaba siendo investigado por la inscripción de su agrupación política y sus nexos con integrantes del putrefacto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entre ellos el prófugo Iván Noguera Ramos, conocido como el “Dr. Rock”.

Luna Gálvez también es recordado por el daño ocasionado a miles de jóvenes a través de sus universidades, una de ellas Telesup, las cuales tuvieron que ser cerradas por la autoridad competente por el bajísimo nivel de la formación que impartían. En la práctica eran una estafa. Imposible olvidar la fachada bamba de una de sus “casas de estudios” que simulaba ser un elevado y moderno edificio, cuando atrás no había más que el aire que todos respiramos.

El caballero también es el responsable de la bancada que maneja actualmente en el Congreso, en la que figura hasta Guido Bellido y algunos “niños” provenientes de Acción Popular. Podemos se ha convertido en un baúl de sastre, un arroz con mango como lo es la “ideología” del propio Luna Gálvez, quien de empresario dudoso de la educación y promotor de la llamada “derecha popular”, ahora ha pasado a ser un izquierdista y casi un “revolucionario” al lado del radical Raúl Noblecilla. Puro oportunismo electorero.

El país no puede incurrir nuevamente en un salto al vacío, en convertir en autoridad pública y dar poder a quien su pasado condena con creces. Además, hay riesgo de que en los próximos meses este señor termine preso por varios años. ¿Qué ha aportado Luna Gálvez al país como político o empresario? El ciudadano necesita gente comprometida con la honestidad, el desarrollo y el bienestar, y no con sus ambiciones políticas personales y el crecimiento de su bolsillo.