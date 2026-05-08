Jannet, madre y padre para sus hijos, mujer luchadora; sus días empiezan muy temprano por la mañana preparando el desayuno, alistando a sus niños y acompañándolos al colegio. Al regreso, para en el mercado a fin de recoger los ingredientes para preparar el almuerzo en su olla común. Ahí la esperan sus vecinas siempre con entusiasmo y esa maravillosa solidaridad que las mueve a ayudar a su comunidad.

La historia de Jannet es la de miles de madres en nuestro país, que día a día se esfuerzan por salir adelante, se levantan a pesar de las dificultades y sacan fuerzas de donde no las hay por sus familias, y sus vecinos más vulnerables.

En la Sociedad Nacional de Pesquería, desde hace años, queremos ser parte de la solución al problema de la inseguridad alimentaria y la anemia que sufren miles de niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Nuestro compromiso se traduce en el programa “Armada de Hierro” con el que buscamos contribuir a erradicar el hambre y la anemia con nuestras mejores aliadas, estas madres luchadoras y valientes.

Solo el año pasado donamos 500 mil kilos de pescado a las lideresas de las ollas comunes y comedores populares para alimentar a más de 2 millones de personas de diferentes distritos de nuestro país. Este año continuamos con nuestro compromiso con las comunidades que más nos necesitan.

En este Día de la Madre, agradecemos y felicitamos a todas las madres en todos los rincones de nuestro país; su entrega y lucha diaria nos inspiran a trabajar para que, de la mano con las diferentes organizaciones sociales, consigamos nuestro propósito de erradicar el hambre y la anemia en nuestro país. Feliz día de la madre a todas ustedes, valientes y luchadoras Madres de Hierro.