No creo exagerar al afirmar que casi todos hemos vibrado con la visita del papa León XIV al Perú. Creyentes y no creyentes hemos podido sentir esa sensibilidad, humanidad y amor por el prójimo que el Santo Padre transmite en cada caminata, en cada discurso, en cada sermón. Hay algo profundamente conmovedor en su manera de acercarse a las personas: no habla desde la distancia del poder, sino desde la cercanía de quien escucha, comprende y acompaña.

Su visita cobra especial importancia en tiempos en que el liderazgo parece confundirse con la confrontación. Vivimos rodeados de figuras agresivas, beligerantes, incapaces de escuchar, que hacen de la división una herramienta de poder. Frente a ellas, León XIV nos recuerda que la verdadera autoridad no necesita imponerse mediante el miedo ni la estridencia. Se construye con empatía, coherencia y vocación de servicio.

Ese mensaje dialoga con una reflexión fundamental de nuestro tiempo: la defensa de la dignidad humana frente a un mundo cada vez más tecnológico, acelerado y despersonalizado. Ningún avance puede sustituir nuestra capacidad de comprender al otro, de solidarizarnos con su sufrimiento y de actuar por el bien común. De esto nos habla Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV.

Hay una lección todavía más poderosa. El liderazgo humano no es debilidad, ingenuidad ni ausencia de firmeza. Es la fortaleza de quien comprende que ejercer autoridad significa asumir responsabilidades frente a los demás, especialmente frente a quienes menos tienen.

El papa no solo viene a traernos la palabra de Dios. Nos invita a recuperar una forma de ejercer el poder que parece haberse extraviado: aquella que conecta con la gente, le habla con respeto y trabaja por ella.