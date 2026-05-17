Cada cierto tiempo el Perú entra en la misma discusión: si viene un “Niño extraordinario”, un “súper Niño” o un “Niño costero”. Se habla de anomalías oceánicas, temperaturas del mar e índices climáticos. Pero mientras discutimos nombres, dejamos de lado la pregunta más importante: ¿qué impactos reales tendrá sobre la población?

De poco sirve saber cómo se llama el fenómeno si no sabemos qué carreteras podrían colapsar, qué ciudades podrían inundarse, qué cultivos podrían perderse o qué servicios básicos podrían fallar.

El ciudadano no vive anomalías oceánicas. Vive huaicos, inundaciones, pérdidas económicas y emergencias. Y allí existe una enorme diferencia entre un modelo atmosférico y un modelo de impacto.

El primero nos dice qué ocurrirá en la atmósfera: cuánta lluvia caerá o qué tan alta será la temperatura. El segundo nos dice qué consecuencias tendrá eso sobre la sociedad.

Hoy el Perú sigue concentrado en pronosticar el fenómeno, pero no en traducirlo en decisiones. Decir que caerán 40 o 50 milímetros puede ser técnicamente correcto, pero para un alcalde o una comunidad la verdadera pregunta es otra: ¿esa lluvia inundará el distrito?, ¿activará quebradas?, ¿aislará poblaciones?

Para avanzar hacia una verdadera meteorología de impacto, el país necesita fortalecer sus capacidades nacionales de observación, monitoreo y pronóstico.

Porque el verdadero valor de la ciencia no está en anticipar el fenómeno, sino en proteger a las personas. Allí está la gran oportunidad del Perú: transformar la meteorología en una herramienta capaz no solo de entender el clima, sino también de salvar vidas y ayudar a construir un país mucho más preparado.